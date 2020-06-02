02.06.2020 11:49
18 июня — круглый стол «Ипотека и недвижимость после карантина. Ставки упадут, цены вырастут?»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Ипотека и недвижимость после карантина. Ставки упадут, цены вырастут?»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Особенности рынка недвижимости в настоящее время. Как отразился карантин на планах по вводу жилья в первом полугодии 2020 года? Какую часть стройки пришлось притормозить в апреле-мае? Удастся ли наверстать планы по вводу жилья и в течение какого срока? Прогнозы по вводу жилья до конца года.
- Предварительные итоги по выдаче ипотеки за первое полугодие. Сравнение год/году. Оживился ли рынок после постепенного снятия карантина и введения госпрограмм? Насколько госпрограммы оказались востребованными? Какие предложения сейчас предлагают банки своим клиентам? Ужесточились ли требования к заемщикам?
- Много ли клиентов воспользовались ипотечными каникулами? Какой процент заявок на ипотечные каникулы одобрен? Продолжается ли спрос на ипотечные каникулы после частичного снятия карантинных мер?
- В связи с тенденцией ипотечных ставок к снижению можно ли ожидать рост цен на рынке жилья? И можно ли ожидать, что ипотечные ставки не начнут снова расти? От чего зависят эти параметры?
По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 19.00), elvira@fontanka.ru
К участию в круглом столе приглашаются представители банков и застройщиков, эксперты рынка.