FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 11:50
1
Печать

«Мыши съели». Михаил Апостол обнаружил пропажу зерна на 30 млн долларов из госрезерва Украины

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил о выявлении крупного хищения со складов государственного резерва страны. Бесследно пропали 2 тысячи семьсот вагонов зерна.

«Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, «съели мыши». Сумма убытков — более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов. — Прим. ред.). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», — написал Апостол в Facebook.

Апостол добавил, что, по его сведениям, «прожорливые мыши» добрались также в структуру госрезерва в Черткове в Тернопольской области. «Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонах-зерновозах», — отметил Апостол.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений государственного агентства резерва, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов. По версии следствия, он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

муматор
сразу вспомнилось про КамАЗ зерна и стаю воробьёв.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний