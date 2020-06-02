«Мыши съели». Михаил Апостол обнаружил пропажу зерна на 30 млн долларов из госрезерва Украины

«Почти 2,7 тысячи вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, «съели мыши». Сумма убытков — более 800 миллионов гривен (более 29,7 миллиона долларов. — Прим. ред.) . Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», — написал Апостол в Facebook.

Апостол добавил, что, по его сведениям, «прожорливые мыши» добрались также в структуру госрезерва в Черткове в Тернопольской области. «Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонах-зерновозах», — отметил Апостол.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений государственного агентства резерва, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 миллиона долларов. По версии следствия, он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.