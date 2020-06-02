«В стране нет политической сатиры». Миронов раскритиковал пародию Галкина на Собянина
Российский актер Евгений Миронов считает, что со стороны Максима Галкина было неправильно делать пародию на власть в столь сложный для страны момент.
«Никак не ожидал от Максима [Галкина]! Но неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков?» — задался вопросом Евгений Миронов во время обращения к подписчикам в Instagram 2 июня.
Миронов с помощью обсценной лексики выразил непонимание, зачем его коллега по цеху вздумал нелицеприятно отзываться о мэре столицы. Актер заключил, что «в стране нет политической сатиры».
По мнению Миронова, власти столицы делают очень многое для борьбы с коронавирусом. «Человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв», — отметил актер, добавив, что команде Собянина сейчас «сложно». Миронов сообщил, что, по его информации, именно московский градоначальник настоял на том, чтобы власти серьезно отнеслись к вопросу коронавируса.
«Не заслужил Собянин этого, не заслужил», — резюмирует Миронов.
Пародия Максима Галкина на разговор президента и столичного мэра, которая была выложена на официальном канале юмориста на YouTube, стала вирусной. Некоторые СМИ, как сообщают «Ведомости», удалили видео со своих сайтов.
В конце мая Владимир Путин провел совещание с Собяниным по поводу ситуации с COVID-19, на котором столичный мэр анонсировал снятие коронавирусных ограничений.