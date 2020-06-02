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02.06.2020 11:36
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«В стране нет политической сатиры». Миронов раскритиковал пародию Галкина на Собянина

Российский актер Евгений Миронов считает, что со стороны Максима Галкина было неправильно делать пародию на власть в столь сложный для страны момент.

«Никак не ожидал от Максима [Галкина]! Но неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков?» — задался вопросом Евгений Миронов во время обращения к подписчикам в Instagram 2 июня.

Миронов с помощью обсценной лексики выразил непонимание, зачем его коллега по цеху вздумал нелицеприятно отзываться о мэре столицы. Актер заключил, что «в стране нет политической сатиры».

По мнению Миронова, власти столицы делают очень многое для борьбы с коронавирусом. «Человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв», — отметил актер, добавив, что команде Собянина сейчас «сложно». Миронов сообщил, что, по его информации, именно московский градоначальник настоял на том, чтобы власти серьезно отнеслись к вопросу коронавируса.

«Не заслужил Собянин этого, не заслужил», — резюмирует Миронов.

Пародия Максима Галкина на разговор президента и столичного мэра, которая была выложена на официальном канале юмориста на YouTube, стала вирусной. Некоторые СМИ, как сообщают «Ведомости», удалили видео со своих сайтов.

В конце мая Владимир Путин провел совещание с Собяниным по поводу ситуации с COVID-19, на котором столичный мэр анонсировал снятие коронавирусных ограничений.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
прогиб засчитан, итак держать холуй))
вадики
Машков и Миронов Собянину продалысь!Вони прэдатели коронавирусу и народу.
a.159753123
Лизнул, молодец.
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