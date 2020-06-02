«В стране нет политической сатиры». Миронов раскритиковал пародию Галкина на Собянина

Российский актер Евгений Миронов считает, что со стороны Максима Галкина было неправильно делать пародию на власть в столь сложный для страны момент. «Никак не ожидал от Максима [Галкина]! Но неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину, очень талантливый артист вздумал набрать очков?» — задался вопросом Евгений Миронов во время обращения к подписчикам в Instagram 2 июня.

Миронов с помощью обсценной лексики выразил непонимание, зачем его коллега по цеху вздумал нелицеприятно отзываться о мэре столицы. Актер заключил, что «в стране нет политической сатиры».