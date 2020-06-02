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02.06.2020 11:25
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На ЗСД огонь «съел» машину изнутри

Серию автомобильных пожаров в Петербурге продолжает инцидент на ЗСД.

Аварийный транспорт утром 2 июня затруднил движение на Северном участке магистрали перед пересечением с КАД, предупреждает телеграм-канал ЗСД.

У въезда с Горского шоссе загорелся легковой автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По предварительной информации «Фонтанки», никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На месте работают сотрудники МЧС. Пользователей магистрали предупредили с помощью сообщений в мобильном приложении, на табло и знаках переменной информации, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы». Затор на месте происшествия небольшой, поскольку сейчас не час пик, и трафик относительно низкий. Играет роль и любопытство: по записи очевидцев понятно, что они притормаживают ради съёмки.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О других автомобильных пожарах в Петербурге и его пригородах мы уже писали. Так, в Павловске огонь повредил два «Рено», а в Красногвардейском районе «Ленд Ровер» сгорел так, что осталось одно колесо.

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