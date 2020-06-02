Впечатляющее ДТП на Пулковском шоссе утром 2 июня пробку не собрало. Зато очень плотно на соседнем Московском и на подъезде к нему на КАД.

На Пулковском опрокинулся набок грузовик, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, кабина отделилась от кузова, а на дорогу высыпались поддоны, похожие на те, в которых возят хлеб. В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет.