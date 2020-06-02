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02.06.2020 10:12
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На Пулковском грузовик опрокинулся и разделился на части. Но пробка не там, а на соседних трассах

Впечатляющее ДТП на Пулковском шоссе утром 2 июня пробку не собрало. Зато очень плотно на соседнем Московском и на подъезде к нему на КАД.

На Пулковском опрокинулся набок грузовик, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, кабина отделилась от кузова, а на дорогу высыпались поддоны, похожие на те, в которых возят хлеб. В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Движение при этом свободно, в отличие от Московского шоссе и внутреннего кольца КАД. И там, и там пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили ДТП. Пробка на КАД растянулась почти на 8 километров, от проспекта Обуховской Обороны до Московского шоссе, и стала, по данным «Яндекса», крупнейшей в городе. Как обычно при этом, плотно и на Народной и Ивановской улицах. Эту магистраль сервис счёл самой загруженной за утро. Вообще, четыре первые позиции в топ-5 пробок заняла КАД, на пятом — Московское шоссе с 3,5-километровой пробкой.

В целом по городу загруженность дорог утром достигла 3 баллов по шкале «Яндекса», это обычный утренний показатель для последнего месяца. 3 балла держатся и сейчас, после 10 часов. А вот вечерние пробки стали расти. Если после майских праздников в вечерние часы пик было по 5 баллов, то с 28 мая дороги заполняются до «шестёрки». Так было и вчера, 1 июня, — максимум вечером составил 6 баллов.

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