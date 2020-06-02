В первый день лета петербуржцы нашли на газоне боевой пистолет, а на чердаке жилого дома — гранату

Опасные боевые артефакты нашли петербуржцы в Красногвардейском и Адмиралтейском районах. Первый был припрятан в старую покрышку, второй ждал своего часа на чердаке жилого дома.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне днём 40-летняя жительница города сообщила в полицию, что нашла в колесе пистолет. Так называемое «колесо» лежало на газоне у дома № 42 по Рябовскому шоссе. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в покрышке пригодный для стрельбы чешский «Люгер» с пустым магазином. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ.

