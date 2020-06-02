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02.06.2020 10:06
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В первый день лета петербуржцы нашли на газоне боевой пистолет, а на чердаке жилого дома — гранату

Опасные боевые артефакты нашли петербуржцы в Красногвардейском и Адмиралтейском районах. Первый был припрятан в старую покрышку, второй ждал своего часа на чердаке жилого дома.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне днём 40-летняя жительница города сообщила в полицию, что нашла в колесе пистолет. Так называемое «колесо» лежало на газоне у дома № 42 по Рябовскому шоссе. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в покрышке пригодный для стрельбы чешский «Люгер» с пустым магазином. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ.

Вечером о найденном оружии сообщили уже в полицию Адмиралтейского района. Звонил монтажник, рассказал, что устанавливал интернет-оборудование на чердаке дома № 42 по улице Подольской и нашёл гранату. Прибывшая со служебной собакой группа разминирования опознала в зелёном предмете РГД-5, а затем вывезла и уничтожила её. Во время проверки на улице пришлось постоять пяти жильцам. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

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Комментарии (1)

Αнатолий Κононов
"чешский люгер" - что за бред? может , пистолет CZ под патрон 9х19?
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