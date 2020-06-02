К Земле приближается потенциально опасный астероид, который пройдет на минимальном расстоянии

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) 6 июня пройдет на опасном расстоянии от Земли. Об этом 2 июня сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.



Небесное тело пролетит на минимальном расстоянии от Земли — в 13 раз дальше, чем орбита Луны, — в 06:20 мск в субботу. Ученые не прогнозируют столкновения с нашей планетой, но астероид несет потенциальную угрозу, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.



Диаметр астероида оценивается в 250–570 метров. Его обнаружили в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

