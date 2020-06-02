Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу

Запрет не действует в некоторых случаях, например не распространяется на транзит; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в пути следования, в том числе гражданами для личного пользования; ввезённое до вступления запрета в силу. Ограничения пока наложены до 1 октября. При необходимости профильные ведомства до 15 июня могут изменить сроки, передаёт РИА Новости .

В России 2 июня в соответствии с решением правительства начал действовать временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

В кабмине заявляли, что запрет вводится для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Это вынужденная антикризисная мера поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, к ней прибегают многие страны, отмечал в апреле (когда эта идея обсуждалась как предложение) министр энергетики России Александр Новак.