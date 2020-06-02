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02.06.2020 09:39
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Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу

В России 2 июня в соответствии с решением правительства начал действовать временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

Запрет не действует в некоторых случаях, например не распространяется на транзит; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в пути следования, в том числе гражданами для личного пользования; ввезённое до вступления запрета в силу. Ограничения пока наложены до 1 октября. При необходимости профильные ведомства до 15 июня могут изменить сроки, передаёт РИА Новости.

В кабмине заявляли, что запрет вводится для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Это вынужденная антикризисная мера поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, к ней прибегают многие страны, отмечал в апреле (когда эта идея обсуждалась как предложение) министр энергетики России Александр Новак.

Отгрузки бензина из Белоруссии в Россию в апреле, по данным международного ценового агентства Argus, резко выросли, достигнув максимального уровня за несколько лет. Они составили около 1,5 % от общего объёма потребления бензина в России. Дело в том, что белорусский бензин был дешевле российского как минимум на 500 рублей за тонну, притом что предложение отечественного топлива на бирже в апреле сильно сократилось.

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Комментарии (5)

GreenGrass
Дешевый бензин - это дешевые товары... но, они не для народа
Gilka
ну что? голосуем за поправки? "60 процентов за", ё-мое. еще и падающий доллар сделает свое дело? вот я даже подумала, а вдруг его намеренно опускают, перед голосованием...
Иван Петров
Это начало конца.
"Энергетическая сверхдержава", тудыть её растудыть...
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