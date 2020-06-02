На Богатырском женщину нашли зарезанной в собственной постели. Задержан 19-летний сын

Юношу из Приморского района Петербурга задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Её тело пролежало на месте преступления три дня.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, накануне была найдена мертвой 42-летняя уроженка Саратовской области, проживающая в квартире на Богатырском проспекте.

По предварительной информации, она могла погибнуть от рук 19-летнего сына ранним утром 29 мая. Тот на фоне неприязненных отношений якобы набросился на спящую мать с ножом, которым несколько раз ударил её в шею и грудь. От полученных травм женщина скончалась. Тело нашли лишь спустя три дня, тогда же отыскали и сына.