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02.06.2020 09:18
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Независимый судмедэксперт рассказал, от чего на самом деле наступила смерть Джорджа Флойда

Независимый судмедэксперт после вскрытия тела умершего при задержании в Миннеаполисе Джорджа Флойда установил, что смерть мужчины наступила из-за остановки сердца в результате передавливания шеи.

Как сообщает The Guardian 2 июня, все остальные причины, на которые ранее указывал государственный специалист (нездоровое сердце и приём наркотиков незадолго до гибели), не могли привести к летальному исходу. В крови умершего действительно были найдены следы некоторых веществ.

Гибель Флойда после жёсткого задержания полицией стала причиной массовых беспорядков в США. Грабежи, поджоги и драки вынудили нью-йоркские власти ввести комендантский час.

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Комментарии (9)

Igorius
Вообще-то этот Флойд был мошенник и вор. Его не просто так задержали, типа за цвет кожи. Он в магазине поддельными чеками расплачивался. А местные американские АУЕшники решили по этому поводу устроить погромы и против полиции повыступать.
DEMOMON
"Гибель Флойда после жёсткого задержания полицией стала причиной массовых беспорядков в США."
Враньё.
kagemusha
Слабенькие негры какие-то пошли. Нашим ворам и бандитам со всей дури давят при задержаниях, и ничо, все живы.
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