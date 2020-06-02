Независимый судмедэксперт рассказал, от чего на самом деле наступила смерть Джорджа Флойда

Независимый судмедэксперт после вскрытия тела умершего при задержании в Миннеаполисе Джорджа Флойда установил, что смерть мужчины наступила из-за остановки сердца в результате передавливания шеи.



Как сообщает The Guardian 2 июня, все остальные причины, на которые ранее указывал государственный специалист (нездоровое сердце и приём наркотиков незадолго до гибели), не могли привести к летальному исходу. В крови умершего действительно были найдены следы некоторых веществ.



Гибель Флойда после жёсткого задержания полицией стала причиной массовых беспорядков в США. Грабежи, поджоги и драки вынудили нью-йоркские власти ввести комендантский час.

