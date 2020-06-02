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02.06.2020 09:12
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ГИБДД не будет вводить в Свердловской области код 666

Выдача автомобильных номеров с кодом 666 в Свердловской области в обозримом будущем не планируется. Причина не в суеверии, а в том, что просто нет необходимости.

У региона вполне хватает регистрационных знаков серии 196, сообщает 2 июня РИА Новости со ссылкой на областное УГИБДД.

Вопрос возник после того, как, по данным СМИ, МВД выпустило указ о кодах автомобильных номеров отдельных регионов, предусматривающий введение трёхзначных комбинаций цифр. Они могут начинаться с любой цифры от единицы до девятки, то есть теоретически в Свердловской области (где сейчас используются комбинации 66, 96 и 196) можно было бы получить номер с кодом 666.

«Номера региона 196 у нас достаточно, хватит ещё не на один год. Шестёрки вообще не планируются у нас, — сказали агентству в УГИБДД. — В обозримом будущем их не будет».

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Комментарии (3)

ussr_forever
как мало прожито, так много жаль...
Гость
666 красивые номера бы получились
ithinkmann
Ага, в Моркве вводить код 777 необходимость была, а тут нет? Не логично )
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