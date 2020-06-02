Водохранилища Крыма к лету обмелели из-за дефицита осадков в мае

Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллиона кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — сообщили 2 июня РИА Новости в гидрометцентре республики.