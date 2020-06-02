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02.06.2020 09:02
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Водохранилища Крыма к лету обмелели из-за дефицита осадков в мае

Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллиона кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года», — сообщили 2 июня РИА Новости в гидрометцентре республики.

Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

Украина обеспечивала до 85 % потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

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Комментарии (6)

Nationalverrater_2
ИМХО, соседи, конешное дело - ххххххх , что перекрыли воду - простой народ - то им в чем виноват? Но тут вот "дюже антиресный вопрос, товарищ Давыдов"(с) А как же сотни бравурных трескучих победных видосиков ранее- их дуроскопа доя идиотов - как наши бравые солдатики протянули из Тамани - аж 100500 км водопроводов, набурили тыщщи колодцев и артезианских скважин , построили опреснительные станции - и ," таперича у нас воды - хоть пей, хоть, стирай, хоть нормы ГТО сдавай - и нам вашей вражьей воды и даром не надь ! И с деньгами не надь ! Подавитесь вы её, биндеры-вражины !" Где деньги, Зин ???!!!
193960078618934@facebook.com
Приехавших "отдохнуть" будут сажать на 14 дней в карантин на безводный режим. Счастливого отдыха!
Агроном аэродрома
То есть, получается, Крим теперь не "накормит всю Россию", как обещали в далёком 14 году?
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