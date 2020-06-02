Подчинённые Марка Цукерберга взбунтовались против него за потакание мнению Трампа о беспорядках в США

Часть сотрудников компании Facebook отказались работать, обвинив главу компании Марка Цукерберга в молчаливом принятии публикаций президента Дональда Трампа. Он никак не отреагировал на расколовшие общество сообщения, связанные с протестами и беспорядками в США. Среди сотрудников, объявивших киберзабастовку, есть и несколько топ-менеджеров компании.

«Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, подстрекающие к насилию, игнорирует возможность обеспечения безопасности нашего сообщества. Мы призываем руководство Facebook действовать»,— говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.



На сообщения Дональда Трампа о беспорядках в Миннеаполисе отреагировали модераторы социальной сети Twitter. Они нашли в публикации признаки героизации насилия и скрыли её. Между тем, отвечая на официальный запрос Белого дома, администрация Twitter сообщила, что нарушений в твите Трампа не нашла. До этого соцсеть пометила несколько других твитов президента как недостоверные. Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за это решение. Президент США в ответ пригрозил начать более жестко регулировать деятельность социальных сетей.



Беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский применил по отношении к нему жесткий удушающий приём. Акции протеста с сопутствующими поджогами, грабежами и избиениями быстро распространились по территории всей страны. В целях безопасности в Нью-Йорке 1 июня был введён комендантский час.

