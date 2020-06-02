Два водителя в Ленобласти съехали в кюветы, один перевернулся, другой встретил дерево
Ещё две тяжёлые аварии (помимо тех, о которых уже сообщалось сегодня) случились в ночь с 1 на 2 июня в Ленинградской области, в обоих случаях водители уезжали с дороги. В них в общей сложности ранены четыре человека и один погиб.
Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 1 июня около 22:40 в Сланцах на улице Сиженская, 40, мужчина 1969 года рождения на «КИА Пиканто» съехал в кювет, и машина опрокинулась. Пострадали три человека: сам водитель и два его пассажира, мужчины лет 30-35 на вид. В тяжёлом состоянии все они госпитализированы.
2 июня около 5 часов на 32-м километре Дороге жизни (Всеволожский район) неустановленный мужчина на «Митсубиши», двигаясь со стороны Петербурга в сторону Ладожского озера, вылетел в кювет и врезался в дерево. Один мужчина в машине скончался, второй с тяжёлыми травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются, отмечают в УГИБДД.
Той же ночью, напомним, на трассе М-10 «Россия» в Любани погиб водитель «Хёндэ Старекса» в ДТП с фурой, а незадолго до этого в посёлке Вознесенье Подпорожского района была насмерть сбита несовершеннолетняя девушка.