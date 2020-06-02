FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 08:30
0
Печать

Два водителя в Ленобласти съехали в кюветы, один перевернулся, другой встретил дерево

Ещё две тяжёлые аварии (помимо тех, о которых уже сообщалось сегодня) случились в ночь с 1 на 2 июня в Ленинградской области, в обоих случаях водители уезжали с дороги. В них в общей сложности ранены четыре человека и один погиб.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 1 июня около 22:40 в Сланцах на улице Сиженская, 40, мужчина 1969 года рождения на «КИА Пиканто» съехал в кювет, и машина опрокинулась. Пострадали три человека: сам водитель и два его пассажира, мужчины лет 30-35 на вид. В тяжёлом состоянии все они госпитализированы.

Кадр из видео ГИБДД
Кадр из видео ГИБДД

2 июня около 5 часов на 32-м километре Дороге жизни (Всеволожский район) неустановленный мужчина на «Митсубиши», двигаясь со стороны Петербурга в сторону Ладожского озера, вылетел в кювет и врезался в дерево. Один мужчина в машине скончался, второй с тяжёлыми травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются, отмечают в УГИБДД.

Той же ночью, напомним, на трассе М-10 «Россия» в Любани погиб водитель «Хёндэ Старекса» в ДТП с фурой, а незадолго до этого в посёлке Вознесенье Подпорожского района была насмерть сбита несовершеннолетняя девушка.

Кадр из видео ГИБДД
Кадр из видео ГИБДД

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний