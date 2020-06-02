Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,26 миллиона человек. За сутки заболели почти сто тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,26 миллиона человек к утру 2 июня. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Пандемия охватила 188 стран, в которых заражены 6 266 193 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.



На первом месте по числу зараженных идут США, где вирус обнаружили у 1,8 миллиона человек. Далее следует Бразилия с 526,4 тысячи инфицированных, Россия на третьем месте – 414,3 тысячи подтвержденных случаев.

