День защиты детей, 1 июня, принёс много тяжёлых ДТП, в том числе с детьми. Поздно вечером несовершеннолетняя девушка погибла в Ленинградской области.



Две подруги шли по обочине, одну из них насмерть сбил водитель, пишет «Дорожный инспектор». По предварительным данным УГИБДД по Петербургу и области, 1 июня около 22 часов (когда ещё относительно светло) в посёлке Вознесенье Подпорожского района на Комсомольской улице, 49, серая «КИА Рио» совершила наезд на пешехода – девушку 2002 года рождения, двигавшуюся по правой обочине по ходу движения. Девушка скончалась на месте.

