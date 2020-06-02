FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 07:58
0
Печать

Две подруги в Ленобласти шли по обочине, одну из них водитель сбил насмерть и сбежал

День защиты детей, 1 июня, принёс много тяжёлых ДТП, в том числе с детьми. Поздно вечером несовершеннолетняя девушка погибла в Ленинградской области.

Две подруги шли по обочине, одну из них насмерть сбил водитель, пишет «Дорожный инспектор». По предварительным данным УГИБДД по Петербургу и области, 1 июня около 22 часов (когда ещё относительно светло) в посёлке Вознесенье Подпорожского района на Комсомольской улице, 49, серая «КИА Рио» совершила наезд на пешехода – девушку 2002 года рождения, двигавшуюся по правой обочине по ходу движения. Девушка скончалась на месте.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был найден инспекторами ДПС ОГИБДД по Подпорожскому району. Мужчине 33 года.

Напомним, вечером в Петербурге на проспекте Непокорённых в ДТП погиб 14-летний велосипедист.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний