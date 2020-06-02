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02.06.2020 07:41
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Роспотребнадзор предупредил про новые схемы мошенников во время эпидемии коронавируса

Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, которые активизировались во время эпидемии COVID-19 и пользуются страхами потребителей.

На условиях предоплаты россиянам предлагают «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства, сообщили в пресс-службе ведомства 2 июня.

Для обмана используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру под предлогами визита врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Ведомство рекомендовало заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
К сожалению, наш бдительный Роспотребнадзор не замечает мошенников, заполонивших агрессивной рекламой чудодейственных снадобий все каналы ТВ.
Ну просто в упор не видит, как нагло, зангажировав популярных артистов, продавшихся за 30 серебряников, втюхивают гражданам фуфло.
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