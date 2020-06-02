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02.06.2020 07:33
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На Московском шоссе «Старекс» поймал встречную фуру, и она вдавила его в отбойник

Смертельное ДТП произошло в ночь с 1 на 2 июня на федеральной автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) под Петербургом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 23:15 на 617-м километре трассы, в Любани (Тосненский район), 30-летний мужчина на минивэне «Хёндэ Старекс» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Сканией» с полуприцепом. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что фура вдавила «Старекс» в отбойник перед пешеходным переходом.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Водитель «Старекса» получил травмы и при доставке в больницу скончался. «В этом «Старексе» был наш сын, он погиб. Осталась жена и двое маленьких детей без папы, а бабушка со мной без сына», - пишет в «ДТП и ЧП» Александр.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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