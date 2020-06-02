Антициклон продолжает управлять погодой в Санкт-Петербурге и подарит нам ещё два солнечных дня.

Утром 2 июня в городе ясно, и, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков сегодня и завтра не ожидается. Ветер умеренный. Сегодня температура воздуха днём прогреется до плюс 16-18 градусов, а завтра до плюс 18-20, в Ленобласти даже до плюс 21.

А вот 4 июня может стать на один градус прохладнее, и начнутся кратковременные дожди на фоне понижения атмосферного давления.