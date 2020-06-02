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02.06.2020 07:16
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В Петербурге солнце, но зонтики далеко не прячьте

Антициклон продолжает управлять погодой в Санкт-Петербурге и подарит нам ещё два солнечных дня.

Утром 2 июня в городе ясно, и, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков сегодня и завтра не ожидается. Ветер умеренный. Сегодня температура воздуха днём прогреется до плюс 16-18 градусов, а завтра до плюс 18-20, в Ленобласти даже до плюс 21.

А вот 4 июня может стать на один градус прохладнее, и начнутся кратковременные дожди на фоне понижения атмосферного давления.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 2 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холоднее всего было в 1966 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 2 градуса, а теплее всего в 1995 году, плюс 29 градусов, напоминает «Яндекс».

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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