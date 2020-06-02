Антициклон продолжает управлять погодой в Санкт-Петербурге и подарит нам ещё два солнечных дня.
Утром 2 июня в городе ясно, и, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков сегодня и завтра не ожидается. Ветер умеренный. Сегодня температура воздуха днём прогреется до плюс 16-18 градусов, а завтра до плюс 18-20, в Ленобласти даже до плюс 21.
А вот 4 июня может стать на один градус прохладнее, и начнутся кратковременные дожди на фоне понижения атмосферного давления.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 2 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холоднее всего было в 1966 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 2 градуса, а теплее всего в 1995 году, плюс 29 градусов, напоминает «Яндекс».