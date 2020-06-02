Вирусологи объяснили, почему Россия задержалась на плато по коронавирусу

Стабильность числа зараженных на уровне 9 тысяч человек в день может быть связана как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер. Об этом 2 июня заявили опрошенные РБК вирусологи. На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день. Самое большое количество случаев заражения приходится на 23 мая (9 434 человека). Меньше всего зараженных выявлено 27 мая (8 338 человек). В среднем количество заболевших остается на уровне 9 тыс. человек в сутки, приблизительно на 300 человек больше или меньше в разные дни.

Данные показатели могут быть следствием неэффективности противоэпидемических мер, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. «У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.

Альтштейн отмечает, что в мире идет снижение показателей смертности. Это может быть связано с тремя факторами. «Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — уточнил он. Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Попович добавила, что любая респираторная инфекция следует определенным законам эпидемии. Развитие таких инфекций находится в зависимости от коллективного иммунитета. «В отношении коронавируса пока не очень понятен уровень коллективного иммунитета. Поэтому говорить, что эпидемический процесс успокаивается, можно только с точки зрения загруженности медицинской сети», — отметила она.