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02.06.2020 07:07
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Вирусологи объяснили, почему Россия задержалась на плато по коронавирусу

Стабильность числа зараженных на уровне 9 тысяч человек в день может быть связана как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер. Об этом 2 июня заявили опрошенные РБК вирусологи.

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день. Самое большое количество случаев заражения приходится на 23 мая (9 434 человека). Меньше всего зараженных выявлено 27 мая (8 338 человек). В среднем количество заболевших остается на уровне 9 тыс. человек в сутки, приблизительно на 300 человек больше или меньше в разные дни.

Данные показатели могут быть следствием неэффективности противоэпидемических мер, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. «У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.

Альтштейн отмечает, что в мире идет снижение показателей смертности. Это может быть связано с тремя факторами. «Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — уточнил он.

Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Попович добавила, что любая респираторная инфекция следует определенным законам эпидемии. Развитие таких инфекций находится в зависимости от коллективного иммунитета. «В отношении коронавируса пока не очень понятен уровень коллективного иммунитета. Поэтому говорить, что эпидемический процесс успокаивается, можно только с точки зрения загруженности медицинской сети», — отметила она.

Попович подчеркнула, что соотношение госпитализированных и выписанных в России можно назвать благоприятным и страна действительно вышла на плато.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Художники цифр просто ждали решения сказочного по дате одобрения населением конституционного переворота.
Объявил бы он его в сентябре цифры рисовали бы ужасные с пиком впереди, что бы держать народ по домам, пугать и штрафовать. Назначил на июль и сразу цифры начали рисовать вниз, что бы к концу июня заболевших было 0,00. А вскоре за одно упоминание слова коронавирус начнут штрафовать.
Kruger
Ложь. наглая ложь, статистика.(c)
OldObyvatel
Опять народ плохой достался правителям, не хочет выздоравливать, как мухи, вопреки указаниям сверху и отеческой заботе.
Через месяц грандиозный шухер намечается, в смысле полный обнуляж, а вирус с плато уходить не хочет в бункер.
Придется сказочному из бункера руководить процессом собственного обессмертвечения.
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