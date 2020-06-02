Душат, давят и калечат. Кадыров призывает США к ответу за вопиющее нарушение прав человека

Своё недовольство страусиной политикой США Кадыров высказал в Telegram-канале в ночь на 2 июня. Глава Чечни с ужасом наблюдает за ситуацией в Америке, где права обычных граждан злостно нарушают представители власти, и вместе с сердобольной мировой аудиторией возмущается бездействием официального Вашингтона.

Волнения в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда не оставили равнодушным чеченского лидера. В лице Рамзана Кадырова официальный Вашингтон нашёл жёсткого критика, который требует немедленно остановить полицейский беспредел.

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями», - пишет чеченский лидер и требует от властей США немедленно прекратить противоправный беспредел и наказать всех виновных в нарушении прав.

В помощники он призывает международные организации и в первую очередь ООН. Кадыров настаивает, что необходимо вмешаться и принять действенные меры в отношении Вашингтона, чтобы не допускать попрания гражданских свобод и внесудебных казней.

«Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», - обращается к ООН глава Чечни.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. «Фонтанка» поговорила с русскими американцами о массовых волнениях, поджогах и стрельбе в самых разных городах Нового Света.