Пресс-служба ЗВО 1 июня на примере приёмного буя Петербурга, который расположен на входе в Кронштадтский корабельный фарватер, продемонстрировала, как меняют плавучие навигационные знаки.

Десятиметровый морской ледовый буй круглый год по ночам подаёт шестисекундный сигнал белого цвета. Прибывшие в город корабли он встречает с 1884 года. Проблесковые огни предупреждают экипажи о близкой навигационной опасности и подсказывают безопасный путь.

Знак весом в пять тонн на глубине в 20 метров удерживает трёхтонный якорь. Его менял экипаж гидрографического судна ГС-27. Установку нового буя ознаменовали дымовым сигналом.