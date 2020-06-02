Дымовой сигнал как символ нового буя. ЗВО показал, как меняли «разметку» Финского залива
За неделю экипажи гидрографических катеров и кораблей Ленинградской военно-морской базы провели обслуживание и замену 60 буёв в Финском заливе. Отдельной чести удостоился тот, что больше века указывает безопасный путь у Кронштадта.
Пресс-служба Западного военного округа
Пресс-служба ЗВО 1 июня на примере приёмного буя Петербурга, который расположен на входе в Кронштадтский корабельный фарватер, продемонстрировала, как меняют плавучие навигационные знаки.
Десятиметровый морской ледовый буй круглый год по ночам подаёт шестисекундный сигнал белого цвета. Прибывшие в город корабли он встречает с 1884 года. Проблесковые огни предупреждают экипажи о близкой навигационной опасности и подсказывают безопасный путь.
Знак весом в пять тонн на глубине в 20 метров удерживает трёхтонный якорь. Его менял экипаж гидрографического судна ГС-27. Установку нового буя ознаменовали дымовым сигналом.
Всего за неделю силами 10 кораблей и катеров похожим образом обновили с полсотни буёв, расположенных на границе России, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, а также в Ломоносовском канале. Кроме того, без внимания гидрографов не остались 60 навигационных и створных знаков на необитаемых островах и береговой линии.