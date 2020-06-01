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01.06.2020 23:54
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Тунис открывается для мира с 27 июня

Тунис откроет границы страны с 27 июня, решение было принято Национальной комиссией по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха, об этом он сообщил в соцсети.

"После обсуждения социально-экономической ситуации и санитарной обстановки комиссия постановила <...> с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны", - отмечается в сообщении.

Комиссия также приняла решение снять действующие для населения ограничения на перемещения между провинциями внутри страны с 4 июня. Кроме того, тунисские власти продолжат организацию вывозных авиарейсов для своих граждан, которые по прибытии в страну будут обязаны провести минимум неделю в режиме самоизоляции в специально отведенных гостиницах, взяв на себя все траты на проживание.

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Комментарии (1)

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