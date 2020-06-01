Тунис открывается для мира с 27 июня

Тунис откроет границы страны с 27 июня, решение было принято Национальной комиссией по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха, об этом он сообщил в соцсети.
◀ تونس في غرة جوان 2020: السماح بالتنقل بين الولايات انطلاقا من 04 جوان 2020 وفتح الحدود انطلاقا من 27 جوان 2020— Présidence du Gouvernement Tunisien (@KasbahTn) June 1, 2020
المزيد >> https://t.co/Jn54Nr4t7H pic.twitter.com/PSHmoOP3BO
"После обсуждения социально-экономической ситуации и санитарной обстановки комиссия постановила <...> с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны", - отмечается в сообщении.
Комиссия также приняла решение снять действующие для населения ограничения на перемещения между провинциями внутри страны с 4 июня. Кроме того, тунисские власти продолжат организацию вывозных авиарейсов для своих граждан, которые по прибытии в страну будут обязаны провести минимум неделю в режиме самоизоляции в специально отведенных гостиницах, взяв на себя все траты на проживание.