FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
01.06.2020 23:11
22
Печать

Камера сняла наезд на пешеходов на Васильевском. Пострадавших отбросило на светофор

Камера наружного наблюдения запечатлела неудачный поворот водителя на Васильевском острове в Петербурге, в результате которого машину занесло на пешеходов и вместе с ними бросило на светофор.

Авария произошла на перекрёстке Большого проспекта и 26-27 линии Васильевского острова незадолго до десяти часов вечера 1 июня. На записи видно, как два человека переходят проезжую часть на «зелёный», их пропускает чёрный внедорожник, который готовится к левому повороту, но его опережает белый автомобиль.

Машина пытается проскочить прямо перед внедорожником, который уже начал двигаться, пытаясь избежать столкновения, уходит вправо, не вписывается в поворот, уходит в занос и сметает пешеходов. Судя по видео, одного из них от удара перевернуло в воздухе и вдавило в светофор. В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что пешеходы живы, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (21)

spb7771250
Проблема - системная. Те, кто должен ее решать, заняты почему-то парадом, салютом и поправками. Проблема - решаемая, но (сегодня вспомнил) тот, кто хоть как-то делал вид что хочет ее решать - прекратил свою деятельность в правительстве РФ в январе. Водятлам - место в аду. Не гоните, некуда спешить, ну некуда!
rpu01
Успокойтесь. Никто никого не накажет. Дадут, кому надо взятку. Всё "спустят" на тормозах. Вы просто забыли в какой стране живёте!
261783451
🔞 Скучаешь? Успей завecти новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/looov
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний