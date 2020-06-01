Камера сняла наезд на пешеходов на Васильевском. Пострадавших отбросило на светофор
Камера наружного наблюдения запечатлела неудачный поворот водителя на Васильевском острове в Петербурге, в результате которого машину занесло на пешеходов и вместе с ними бросило на светофор.
Авария произошла на перекрёстке Большого проспекта и 26-27 линии Васильевского острова незадолго до десяти часов вечера 1 июня. На записи видно, как два человека переходят проезжую часть на «зелёный», их пропускает чёрный внедорожник, который готовится к левому повороту, но его опережает белый автомобиль.
Машина пытается проскочить прямо перед внедорожником, который уже начал двигаться, пытаясь избежать столкновения, уходит вправо, не вписывается в поворот, уходит в занос и сметает пешеходов. Судя по видео, одного из них от удара перевернуло в воздухе и вдавило в светофор. В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что пешеходы живы, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.