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01.06.2020 22:35
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В Москве умер ещё 71 человек с коронавирусом, число летальных исходов в России стремится к 5000

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в Москве сообщает, что за последние сутки зафиксирована смерть 71 человека с подтверждённой пневмонией и положительными результатами тестов на COVID-19/

Таким образом, на 1 июня в Москве зарегистрировано 2 624 летальных исхода на 183 088 заболевших. Всего в России с учётом обновлённой статистики подтверждены смерти от коронавирусной инфекции 4 926 человек.

С начала пандемии выявлено 414 878 заболевших, выздоровели менее половины.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
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