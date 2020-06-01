СК отказался возбуждать дело после травмирующего общения журналистки Baza и силовиков. Её зуб самооткололся

Как 1 июня сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Михальчик, постановление с отказом в возбуждении уголовного дела его доверительница получила в пятницу вечером. По его словам, в документе указано, что в ходе проверки были опрошены все сотрудники, которые были на обыске в квартире, никто из них не видел, как били журналистку.

Следственный комитет не нашёл состава в общении корреспондента интернет-проекта Baza и силовиков в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке. С редакционного задания Анна Никитина вернулась со сколотым зубом и ссадиной на лице.

«Так что Никитина самоповредилась», - говорит адвокат, добавляя, что во вторник собирается обжаловать отказ.

Анна Никитина встретилась с силовиками в декабре прошлого года, когда, опередив правоохранителей, приехала в квартиру предполагаемого стрелка у здания ФСБ на Лубянке Евгения Манюрова. По её словам, оперативники ФСБ нагрянули с обыском, когда она брала интервью у матери Манюрова. Женщины не сопротивлялись, но некий сотрудник в штатском был недоволен присутствием Никитиной: «стал трясти за плечи и ударил в челюсть». Из помещения её не выпускали несколько часов.

В больнице позднее зафиксировали ссадину на щеке и сколы на поверхности двух зубов. 23 декабря Никитина написала заявление в СК. Через месяц Baza сообщила, что на журналистку пытаются оказать давление и просят отозвать жалобу.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря прошлого года. Двое сотрудников были убиты, пять человек, в том числе один прохожий, ранены. Стрелка ликвидировали. Сообщалось, что это 39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска.