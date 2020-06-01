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01.06.2020 22:05
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Из-за рухнувшего моста через Колу пассажиров поезда из Петербурга довезут до Мурманска автобусом

Пресс-служба Октябрьской железной дороги вечером 1 июня сообщает о том, как доберутся до Мурманска пассажиры поездов, застрявших в пути из-за рухнувшего днём моста через реку Колу.

"В связи с закрытием для движения поездов участка пути на перегоне Кола – Выходной перевозка пассажиров от станции Выходной до станции Мурманск и обратно продолжает осуществляться автобусами. Так, 2 июня от вокзала в Мурманске до станции Выходной будет организована доставка автобусами пассажиров поездов №143 Мурманск – Вологда, №21 Мурманск – Санкт-Петербург, №15 Мурманск – Москва", - сообщают путейцы.

Они подчеркивают, что пассажирам, следующим из Мурманска, необходимо прибыть на вокзал заранее ко времени отправления поездов, указанного в их билетах, где их посадят в автобусы, которые отвезут их до станции Выходной.

" До станции Выходной завтра проследуют поезда №16 Москва – Мурманск, №22 Санкт-Петербург – Мурманск. Пассажиры по прибытии будут пересажены в автобусы и направлены до места назначения", - пишут в ОЖД.

На станции Выходной пассажирские составы перед отправлением проходят полный цикл подготовки в рейс, включающий в том числе дезинфекцию. Также после каждого рейса выполняется обработка автобусов дезинфицирующими средствами.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Для пассажиров, оставивших свои контактные данные при покупке билетов, организована рассылка с информацией об изменениях в графике движения поездов.

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