«Готова на всё ради еды». Подаренный российскими таможенниками лабрадор Ютта заступила на службу в аэропорту Хельсинки
Чёрный лабрадор Ютта, ставший неожиданным подарком от российской Федеральной таможенной службы финским коллегам, после успешной сдачи квалификационного теста приступил к выполнению своих служебных обязанностей в аэропорту Хельсинки 1 июня. Об этом сообщает таможня Финляндии.
Задачей Ютты будет поиск наркотических веществ в пассажирских, почтовых и грузовых перевозках. Также она будет помогать в предотвращении преступлений.
Характер Ютты инструктор описал так: «открытая, самостоятельная, смелая и порой даже немного дерзкая». Он также отметил её «очень хороший аппетит» и готовность пойти на всё ради еды. Поэтому при обучении Ютты особое внимание уделялось ее физическому состоянию и физической форме.
Mitäs tässä. 3 viikon lomien jälkeen palattu töihin ja ollaan nyt Jutan kanssa peruskurssin vikalla jaksolla. Aika tyytyväinen saa kyllä olla koiran tekemisiin tämän päivän jälkeen. Loma ei ohjaajallekkaan tehnyt pahaa. @SuomenTulli #tullikoirat #turvaaJApalvelee #huumekoira pic.twitter.com/OuWNeEUwMQ— Jussi Planting (@JussiPlanting) May 28, 2020
Jutan työnäyte. @SuomenTulli #tullikoirat #turvaaJapalvelee pic.twitter.com/BAJpLHoJYR— Jussi Planting (@JussiPlanting) June 1, 2020
Всего на службе у таможни Финляндии около 50 собак. В 2019 году они были задействованы в почти 40 тыс. поисковых операций и нашли более 1,1 тыс. единиц контрабанды, в половине случаев это были наркотики. Помимо них четвероногие таможенники ищут сигареты, снюс, наличные, еду животного происхождения, оружие и взрывчатку.
Щенка ФТС подарила таможне Финляндии в мае 2019 года в честь 25-летия соглашения между правительствами РФ и Финляндии о взаимной помощи в таможенных делах.