Чёрный лабрадор Ютта, ставший неожиданным подарком от российской Федеральной таможенной службы финским коллегам, после успешной сдачи квалификационного теста приступил к выполнению своих служебных обязанностей в аэропорту Хельсинки 1 июня. Об этом сообщает таможня Финляндии.

Задачей Ютты будет поиск наркотических веществ в пассажирских, почтовых и грузовых перевозках. Также она будет помогать в предотвращении преступлений.