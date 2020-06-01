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01.06.2020 21:41
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«Готова на всё ради еды». Подаренный российскими таможенниками лабрадор Ютта заступила на службу в аэропорту Хельсинки

Чёрный лабрадор Ютта, ставший неожиданным подарком от российской Федеральной таможенной службы финским коллегам, после успешной сдачи квалификационного теста приступил к выполнению своих служебных обязанностей в аэропорту Хельсинки 1 июня. Об этом сообщает таможня Финляндии.

Задачей Ютты будет поиск наркотических веществ в пассажирских, почтовых и грузовых перевозках. Также она будет помогать в предотвращении преступлений.

Фото: https://twitter.com/SuomenTulli

Характер Ютты инструктор описал так: «открытая, самостоятельная, смелая и порой даже немного дерзкая». Он также отметил её «очень хороший аппетит» и готовность пойти на всё ради еды. Поэтому при обучении Ютты особое внимание уделялось ее физическому состоянию и физической форме.

Всего на службе у таможни Финляндии около 50 собак. В 2019 году они были задействованы в почти 40 тыс. поисковых операций и нашли более 1,1 тыс. единиц контрабанды, в половине случаев это были наркотики. Помимо них четвероногие таможенники ищут сигареты, снюс, наличные, еду животного происхождения, оружие и взрывчатку.

Фото: https://twitter.com/SuomenTulli

Щенка ФТС подарила таможне Финляндии в мае 2019 года в честь 25-летия соглашения между правительствами РФ и Финляндии о взаимной помощи в таможенных делах.

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Комментарии (1)

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