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01.06.2020 21:17
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Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за несколько лет

Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за несколько лет, об этом 1 июня сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Первый крупный всплеск активности в новом 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришёлся на 29 мая, когда подряд с интервалом около 3.5 часов произошло две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем ещё 2 вспышки с мощностью около С1. Суммарный индекс вспышечной активности достиг в максимуме 4.4 по 10-балльной шкале, что соответствует верхней части жёлтого уровня шкалы вспышек. До следующего, оранжевого, уровня, начинающегося с балла 5, событию не хватило 0.6 балла", - сообщают астрономы.

Американские астрономы добавляют, что это была самая мощная вспышка на звезде с середины октября 2017 года. "Как бы то ни было, счётчик солнечных вспышек нового цикла запущен", - добавляют их российские коллеги.

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Комментарии (1)

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