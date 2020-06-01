Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за несколько лет, об этом 1 июня сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Первый крупный всплеск активности в новом 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришёлся на 29 мая, когда подряд с интервалом около 3.5 часов произошло две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем ещё 2 вспышки с мощностью около С1. Суммарный индекс вспышечной активности достиг в максимуме 4.4 по 10-балльной шкале, что соответствует верхней части жёлтого уровня шкалы вспышек. До следующего, оранжевого, уровня, начинающегося с балла 5, событию не хватило 0.6 балла", - сообщают астрономы.

