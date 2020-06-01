В Италии зафиксировали минимальное число заражений в сутки с конца февраля, в Испании - ни одной новой смерти

Две наиболее пострадавшие от коронавируса страны ЕС 1 июня в статистике отмечают позитивные сдвиги.

Согласно данным властей Италии, за последние сутки диагностировано 178 случаев заражения COVID-19. Это самый низкий показатель с 26 февраля. Вылечились с воскресенья 848 человек. Умерших пациентов с коронавирусом за сутки по всей стране - 60.

Всего с начала эпидемии в Италии были инфицированы более 233 тыс. человек. Умерли 33 475, выздоровели более 158 тысяч.



В Испании, где до 5 июня объявлен траур по жертвам COVID-19, за последние сутки не умер ни один пациент с коронавирусом, следует из данных испанского минздрава страны 1 июня. Вновь выявленных случаев - 71. За последнюю неделю в мир иной ушли 35 инфицированных.