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01.06.2020 20:37
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Из дренажной канавы в Шушарах вычерпали больше полутонны воды и нефти

За минувшую неделю экологические службы четырежды ликвидировали разливы нефтепродуктов в Петербурге. Больше всего грязи вывезли из придорожной канавы в Пушкинском районе города.

Как сообщают в комитете по природопользованию 1 июня, последствия пролива нефти в Шушарах на прошлой неделе устраняли совместными усилиями бригад «Экостроя» и «Пиларна». Грязь текла по дренажной канаве, для её ликвидации потребовались сорбирующие боны и активная пена. Улов - 500 килограммов нефтесодержащих отходов.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга
Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Остальные вызовы прошли более традиционно: маслянистые пятна ловили и собирали с поверхности водоёмов. Так, 29 мая активной пеной обрабатывали озеро Долгое в районе проспекта Красных Командиров, 66, где в воду угодил автомобиль. За пару дней до этого от грязи очищали реку Оккервиль.

Также на прошлой неделе начали, но ещё не закончили чистить реку Чёрная в Песочном, которая из-за разлива нефти стала соответствовать своему названию. Аварийные службы собрали уже 150 килограммов нефтеводяной смеси, работы продолжаются.

Всего за последний весенний месяц ликвидированы 34 разлива на водоёмах. Общий улов отходов стремится к четырём тоннам.

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Комментарии (3)

вадики
Да мы в ней как в сору роимси!вместо воды сливной
Елена31101977
У нас настолько богатая страна, что скоро умываться нефтью будем..
ProstoZloy
Я, конечно, слышал, что нефть упала в цене. Но не представлял - что настолько.
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