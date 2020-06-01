За минувшую неделю экологические службы четырежды ликвидировали разливы нефтепродуктов в Петербурге. Больше всего грязи вывезли из придорожной канавы в Пушкинском районе города.



Как сообщают в комитете по природопользованию 1 июня, последствия пролива нефти в Шушарах на прошлой неделе устраняли совместными усилиями бригад «Экостроя» и «Пиларна». Грязь текла по дренажной канаве, для её ликвидации потребовались сорбирующие боны и активная пена. Улов - 500 килограммов нефтесодержащих отходов.