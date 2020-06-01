Только группами и в пятизвёздочных отелях. Шри-Ланка начнёт пускать туристов в августе

Власти Шри-Ланки планируют вновь запустить туристический сектор 1 августа, но с ограничениями, сообщает 1 июня The Jakarta Post со ссылкой на чиновников.



По словам председателя бюро содействия туризму Шри-Ланки Кимали Фернандо, небольшие группы туристов смогут приехать в страну с августа. Останавливаться им будет разрешено в утверждённых пятизвёздочных отелях, где введены жёсткие меры безопасности. Самостоятельных туристов в страну пока не пустят.

У иностранцев будут требовать тест на COVID-19. Также анализ на коронавирус будут брать в аэропорту.