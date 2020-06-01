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01.06.2020 19:46
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Только группами и в пятизвёздочных отелях. Шри-Ланка начнёт пускать туристов в августе

Власти Шри-Ланки планируют вновь запустить туристический сектор 1 августа, но с ограничениями, сообщает 1 июня The Jakarta Post со ссылкой на чиновников.

По словам председателя бюро содействия туризму Шри-Ланки Кимали Фернандо, небольшие группы туристов смогут приехать в страну с августа. Останавливаться им будет разрешено в утверждённых пятизвёздочных отелях, где введены жёсткие меры безопасности. Самостоятельных туристов в страну пока не пустят.

У иностранцев будут требовать тест на COVID-19. Также анализ на коронавирус будут брать в аэропорту.

С начала эпидемии на острове зарегистрировали 1 639 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек умерли.

Туристическая отрасль составляет 11% ВВП Шри-Ланки. В прошлом году страну посетили 2 млн путешественников.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
А за подобранных на дороге мертвых жуков наказывать руссотуристо перестанут?
ussr_forever
с такими запросами - пусть лапу сосут и дальше, нормальные люди подождут в других странах, где требований не такой вагон
Dmm
а на сайте Джакарта Пост - тишина ... https://www.thejakartapost.com Фъ сама придумала или перепутала на кого ссылаться ? :-)

к тому же стоит ли верить прессе одной страны когда пишут о другой стране ? :-)
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