Только группами и в пятизвёздочных отелях. Шри-Ланка начнёт пускать туристов в августе
Власти Шри-Ланки планируют вновь запустить туристический сектор 1 августа, но с ограничениями, сообщает 1 июня The Jakarta Post со ссылкой на чиновников.
По словам председателя бюро содействия туризму Шри-Ланки Кимали Фернандо, небольшие группы туристов смогут приехать в страну с августа. Останавливаться им будет разрешено в утверждённых пятизвёздочных отелях, где введены жёсткие меры безопасности. Самостоятельных туристов в страну пока не пустят.
У иностранцев будут требовать тест на COVID-19. Также анализ на коронавирус будут брать в аэропорту.
С начала эпидемии на острове зарегистрировали 1 639 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек умерли.
Туристическая отрасль составляет 11% ВВП Шри-Ланки. В прошлом году страну посетили 2 млн путешественников.