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01.06.2020 19:37
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Заболевший коронавирусом глава Удмуртии закрыл парки и зоопарк в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион не готов вступить во второй этап выхода из режима самоизоляции, и закрыл парки и зоопарк Ижевска до особого распоряжения.

Соответствующее заявление по этому поводу глава региона, сам заразившийся COVID-19, сделал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» вечером 1 июня.

«Приостанавливаем деятельность парков и общественных зон, зоопарка до особого распоряжения. Мне прислали фото, что в парке Кирова происходило в выходные. Там единицы, кто соблюдает масочный режим. Очереди битком за едой, мы не можем рисковать здоровьем детей. Кроме того, во всех общежитиях университетов и колледжей (будет) тестирование на коронавирус и проведем полную дезинфекцию помещений. Если следите за статистикой роста заболеваемости, то регион не готов ко второму этапу выхода из режима», — заявил Бречалов.

Он отметил, что также не будут открываться торговые центры и спортивные учреждения.

Глава Удмуртии объявил о том, что заболел коронавирусом, 27 мая.

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Комментарии (2)

ProstoZloy
"Заболевший коронавирусом глава Удмуртии закрыл парки и зоопарк" - про такие осложнения от короновируса мы еще не слышали. Надо же, как вирус на мозг влияет!
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