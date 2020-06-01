В Петербурге умерла педиатр Городской станции скорой помощи. Её коллеги говорят о тяжёлой болезни

О смерти Ткачёвой 1 июня сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Городской станции скорой помощи, где она проработала более 35 лет. Отмечается, что женщина скончалась после тяжёлой болезни, диагноз коллеги не раскрывают.

Татьяна Ткачёва — врач высшей квалификационной категории. Начала работать на Ленинградской станции скорой и неотложной медпомощи ещё студенткой и с фельдшера по приёму вызовов «выросла» до главы профбюро подстанции.

«В работе на скорой важно быстро установить контакт с пациентами, потому что зачастую нужна экстренная помощь. У Татьяны Васильевны был этот дар: она располагала к себе детей и взрослых, делала это спокойно и быстро. Пациенты ее любили. А еще Татьяна Васильевна была верным другом, любящей мамой и заботливой бабушкой», — делятся в медучреждении и приносят соболезнования родным.

За время пандемии коронавируса Городская станция скорой помощи уже потеряла врача отдела медицинской эвакуации Антонину Рынду и старшего врача оперативного отдела Центральной подстанции Владимира Маньковича.