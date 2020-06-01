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01.06.2020 19:33
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В Петербурге умерла педиатр Городской станции скорой помощи. Её коллеги говорят о тяжёлой болезни

Врач-педиатр скорой медицинской помощи 24-й подстанции Городской станции СМП Татьяна Ткачёва скончалась в Петербурге 30 мая. Женщина умерла в возрасте 58 лет.

О смерти Ткачёвой 1 июня сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Городской станции скорой помощи, где она проработала более 35 лет. Отмечается, что женщина скончалась после тяжёлой болезни, диагноз коллеги не раскрывают.

Фото: Городская станция скорой медицинской помощи СПб

Татьяна Ткачёва — врач высшей квалификационной категории. Начала работать на Ленинградской станции скорой и неотложной медпомощи ещё студенткой и с фельдшера по приёму вызовов «выросла» до главы профбюро подстанции.

«В работе на скорой важно быстро установить контакт с пациентами, потому что зачастую нужна экстренная помощь. У Татьяны Васильевны был этот дар: она располагала к себе детей и взрослых, делала это спокойно и быстро. Пациенты ее любили. А еще Татьяна Васильевна была верным другом, любящей мамой и заботливой бабушкой», — делятся в медучреждении и приносят соболезнования родным.

За время пандемии коронавируса Городская станция скорой помощи уже потеряла врача отдела медицинской эвакуации Антонину Рынду и старшего врача оперативного отдела Центральной подстанции Владимира Маньковича.

Фото: Городская станция скорой медицинской помощи СПб

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Комментарии (1)

MikkeL
Очень жаль, соболезнования родным.
Хорошие люди всегда работают наизнос, не щадя себя.
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