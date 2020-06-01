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01.06.2020 19:24
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Мэр Нью-Йорка пригрозил горожанам комендантским часом, если беспорядки не прекратятся

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио готов ввести в городе комендантский час, об этом он объявил в понедельник, 1 июня, в ходе пресс-конференции.

Поводом для жёстких ограничительных мер стали беспорядки и серии грабежей магазинов в ночь на понедельник во время акций протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Такие события очень нечасто происходят в нашем городе, — подчеркнул он. — Вандализм и грабежи недопустимы, и мы самым решительным образом будем им противодействовать и проводить расследования». «Введение комендантского часа в городе — это одна из возможностей, мы будем обсуждать ее с губернатором штата Эндрю Куомо, — сообщил он. — Однако решение не принято, это — лишь одна из возможностей».

В ночь на понедельник полиция Нью-Йорка задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине. В этих районах проходили массовые акции протеста. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
Шикарное видео от бывшего питерца Дениса, который давно живет в Нью Йорке и снимает прямо в самой гуще этого бардакака. https://www.youtube.com/watch?v=JPDGIHWg2lY
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