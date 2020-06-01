Мэр Нью-Йорка пригрозил горожанам комендантским часом, если беспорядки не прекратятся

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио готов ввести в городе комендантский час, об этом он объявил в понедельник, 1 июня, в ходе пресс-конференции.

Поводом для жёстких ограничительных мер стали беспорядки и серии грабежей магазинов в ночь на понедельник во время акций протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Такие события очень нечасто происходят в нашем городе, — подчеркнул он. — Вандализм и грабежи недопустимы, и мы самым решительным образом будем им противодействовать и проводить расследования». «Введение комендантского часа в городе — это одна из возможностей, мы будем обсуждать ее с губернатором штата Эндрю Куомо, — сообщил он. — Однако решение не принято, это — лишь одна из возможностей».

