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01.06.2020 19:00
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В Петербурге за неделю открылись почти 230 детских садов, в них привели тысячи детей

В Смольном отреагировали на растущий запрос от работающих родителей об увеличении числа открытых детских садов, сообщила начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская.

«Мы открыли значительно больше детских садов и значительно больше групп. Если на прошлой неделе у нас максимально работали 135 детских садов, то сегодня их уже 363. Пока не все детские сады из этого списка востребованы. Сегодня в городе работают 1712 групп, и их посещают почти 16 000 детей. На прошлой неделе их было 6 000», — заявила она 1 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что родители, которые собираются вернуться к услугам детских садов Петербурга, столкнулись с новым требованием. Мам и пап попросили предоставить QR-код с места работы.

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