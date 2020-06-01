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01.06.2020 18:54
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Трамп позвонил Путину. Говорили о пандемии, Crew Dragon, нефти и G-7

По инициативе президента США 1 июня состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор получится обстоятельным, лидеры стран обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. «Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких», — добавлено в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля «Крю Дрэгон», доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.

Также президенты обсудили положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения «ОПЕК плюс». Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и к стабилизации цен.

Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Кореи.

«Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — подчеркнуто в сообщении.

31 мая президент США Дональд Трамп в очередной раз перенес саммит стран «Большой семерки» (G7) и объявил, что расширит список приглашенных государств.

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Комментарии (1)

260786601
Опять сделали всем смешно со своим еврейским "заходом"...
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