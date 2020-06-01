Путают ФИО ребенка. Почему некоторым родителям не выдали «путинские» выплаты на детей

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова объяснила, почему не все подавшие заявления на выплаты на детей получили выплаты 1 июня. По её словам, проблема чисто бюрократическая — неверно заполнено заявление.



«При заполнении заявления наиболее распространенной ошибкой является неверное указание фамилии, имени, отчества ребенка. Либо вместо актовой записи указывается номер бланка свидетельства о рождении. Неверно указывается расчетный счет заявителя — обращается к нам, например, бабушка, а расчетный счет указывает ребенка, что недопустимо. Кроме того, часто мамы, которые имеют нескольких детей, имеющих право на получение единовременной выплаты, пишут несколько заявлений. В обязательном порядке в одном заявлении надо указывать всех детей», — сообщила она в эфире канала «Санкт-Петербург».