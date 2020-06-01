FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
01.06.2020 18:48
2
Печать

Путают ФИО ребенка. Почему некоторым родителям не выдали «путинские» выплаты на детей

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова объяснила, почему не все подавшие заявления на выплаты на детей получили выплаты 1 июня. По её словам, проблема чисто бюрократическая — неверно заполнено заявление.

«При заполнении заявления наиболее распространенной ошибкой является неверное указание фамилии, имени, отчества ребенка. Либо вместо актовой записи указывается номер бланка свидетельства о рождении. Неверно указывается расчетный счет заявителя — обращается к нам, например, бабушка, а расчетный счет указывает ребенка, что недопустимо. Кроме того, часто мамы, которые имеют нескольких детей, имеющих право на получение единовременной выплаты, пишут несколько заявлений. В обязательном порядке в одном заявлении надо указывать всех детей», — сообщила она в эфире канала «Санкт-Петербург».

Борисова порекомендовала родителям подписаться на уведомления о статусе прохождения дела на портале госуслуг — в меню «профиль пользователя» поставить галочку, что они хотят получить уведомление о ходе рассмотрения их задачи.

Напомним, что с утра 1 июня россиянам начали поступать единовременные выплаты по десять тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет. Такую поддержку семьям предложил организовать Владимир Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
А стадо думало, что только у оппозиционных кандидатов подельники ОПГ будут специально искажать фамилии и данные граждан, отдавших за них подписи, что бы ни один НЕ единоросс не был допущен до выборов? Дело с откровенным мужляжом путинских госслужащих дошло до вас. Кушайте, не обляпайтесь.
Fantanka.ru
думаю что правильно что не выплатили тем родителям которые не очень уверенно знают какие имя, фамилия и отчество у их ребёнка
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний