Горбольница № 14 в Петербурге оштрафована за свободолюбивых пациентов и невнимательность к коронавирусу

В Петербурге по инициативе Роспотребнадзора за нарушение санитарных правил в режиме повышенной готовности наказана больница № 14. Медучреждение недостаточно бдительно присматривало за пациентами в условиях коронавируса.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 1 июня, к административной ответственности 14-ю горбольницу привлекли после внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая пришлась на середину апреля. Ревизоры от ведомства пришли к выводу, что медучреждение на Косинова халатно отреагировало на угрозу коронавируса.



В протоколе отразили не в полном объёме выполненные противоэпидемические мероприятия, отсутствие обсерватора и проволочки с отчётами. Так, больница якобы своевременно не передала информацию о смерти пациента с внебольничной пневмонией и не предоставила информацию о микробиологических исследованиях этого случая.

Кроме того, после госпитализации двух человек с коронавирусом не установили всех лиц, с которыми больные контактировали в приёмном покое, а одного из них после выписали в ПНИ № 9. Отметили сотрудники Роспотребнадзора и излишне вольное поведение других пациентов: они свободно покидали палаты, чтобы покурить во дворе.

Представитель больницы в суде вину не признал. Он настаивает, что список претензий не соответствует действительности, а доводы из протокола ничем не подтверждены.

«Просили прекратить производство по делу. Также просили учесть, что доход больницы за последние 3 месяца резко сократился и больница находится в сложном финансовом положении», — уточнили в пресс-службе.

