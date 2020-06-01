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01.06.2020 18:42
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Горбольница № 14 в Петербурге оштрафована за свободолюбивых пациентов и невнимательность к коронавирусу

В Петербурге по инициативе Роспотребнадзора за нарушение санитарных правил в режиме повышенной готовности наказана больница № 14. Медучреждение недостаточно бдительно присматривало за пациентами в условиях коронавируса.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 1 июня, к административной ответственности 14-ю горбольницу привлекли после внеплановой проверки Роспотребнадзора, которая пришлась на середину апреля. Ревизоры от ведомства пришли к выводу, что медучреждение на Косинова халатно отреагировало на угрозу коронавируса.

В протоколе отразили не в полном объёме выполненные противоэпидемические мероприятия, отсутствие обсерватора и проволочки с отчётами. Так, больница якобы своевременно не передала информацию о смерти пациента с внебольничной пневмонией и не предоставила информацию о микробиологических исследованиях этого случая.

Кроме того, после госпитализации двух человек с коронавирусом не установили всех лиц, с которыми больные контактировали в приёмном покое, а одного из них после выписали в ПНИ № 9. Отметили сотрудники Роспотребнадзора и излишне вольное поведение других пациентов: они свободно покидали палаты, чтобы покурить во дворе.

Представитель больницы в суде вину не признал. Он настаивает, что список претензий не соответствует действительности, а доводы из протокола ничем не подтверждены.

«Просили прекратить производство по делу. Также просили учесть, что доход больницы за последние 3 месяца резко сократился и больница находится в сложном финансовом положении», — уточнили в пресс-службе.

Протокол в отношении 14-й составил заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела управления Копшталев. После его инспекции Роспотребнадзор добивается закрытия больницы № 15, которая принимает больных с COVID-19. 14-ю под коронавирус не перепрофилировали, она осталась в скромном списке стационаров, где можно получить экстренную помощь.

В Кировском райсуде список нарушений сократили. Так, вычеркнули отсутствие обсерватора. Он стал обязательным после постановления главного санитарного врача от 18 апреля, а с ревизией в больницу нагрянули накануне. Также необоснованными сочли претензии по умершему пациенту — действующие на тот момент нормы не требовали обязательно проверять его на COVID-19.

«Кроме того, суд установил, что весь персонал больницы использует все необходимые СИЗы, которые снимает при входе в «чистую» зону», — сообщает пресс-служба.

Суд назначил наказание вполовину ниже, чем предусмотрено частью 2 статьи 6.3 КоАП, — штраф в 100 тысяч рублей. Аналогичный штраф по результатам проверки Роспотребнадзора получило НИИ скорой помощи Джанелидзе.

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Комментарии (1)

Sundery
Не штрафовать надо больницы, а направлять дополнительное материальное обеспечение больнице - СИЗ-ы, оборудование, медикаменты, специалиста эпидемиолога если штатный не справляется.
Главного санитарного врача надо на проф.пригодность проверять - она проворонила все адекватные сроки, вводить - обсерваторы в больницах только постановлением от 18 апреля, а как минимум на месяц раньше, по крайней мере об этом надо было уже 22 марта всем больницам циркуляры разослать и обсерваторы делать и шлюзы ставить во всех больницах.
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