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01.06.2020 18:36
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«Помнится, кто-то со мной не соглашался?» Помощник президента по культуре сравнил беспорядки в США с фильмом «Джокер»

Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram ролик, смонтированный из кадров беспорядков в США с фрагментом фильма Тодда Филлипса «Джокер», негативное отношение к которому выражал, будучи еще министром культуры.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — прокомментировал ролик Мединский.

Отзыв министра на один из самых кассовых фильмов 2019 года вызвал в свое время большой резонанс.

«Не понравился он мне», — заявил тогда министр и рассказывал о «буре негативных эмоций» от просмотра «Джокера».

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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Комментарии (1)

Zuz3
Просто у Вас нет вкуса! Анализируйте фильм! Не доводите человека до крайности, и будет Вам счастье!
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