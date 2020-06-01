«Помнится, кто-то со мной не соглашался?» Помощник президента по культуре сравнил беспорядки в США с фильмом «Джокер»
Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram ролик, смонтированный из кадров беспорядков в США с фрагментом фильма Тодда Филлипса «Джокер», негативное отношение к которому выражал, будучи еще министром культуры.
«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — прокомментировал ролик Мединский.
Отзыв министра на один из самых кассовых фильмов 2019 года вызвал в свое время большой резонанс.
«Не понравился он мне», — заявил тогда министр и рассказывал о «буре негативных эмоций» от просмотра «Джокера».
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.