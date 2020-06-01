FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
01.06.2020 18:25
2
Печать

Патриарх Кирилл разрешил открыть храмы в Москве с 6 июня

Предстоятель РПЦ, патриарх Кирилл разрешил открыть храмы в Москве с 6 июня, сообщает 1 июня официальный сайт Русской православной церкви Московского патриархата.

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — говорится в сообщении, отдельно отмечено, что Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м), сообщают подробности в РПЦ.

Принятию решения предстоятелем Русской церкви предшествовало обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, подчеркнуто в сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Павел Михайлов
Ларьки по продаже свечек можно, а парки и скверы нельзя?
Paul3390
Интересно - а разве открывать общественные заведения должны не медики с Роспотребнадзором? Причём тут патриарх-то - он что, эпидемиолог?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний