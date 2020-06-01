Патриарх Кирилл разрешил открыть храмы в Москве с 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — говорится в сообщении, отдельно отмечено, что Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м), сообщают подробности в РПЦ.



Принятию решения предстоятелем Русской церкви предшествовало обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, подчеркнуто в сообщении.

