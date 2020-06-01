Рухнувший мурманский мост реконструировали в 2014-м
Мурманская транспортная прокуратура, которая начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации рухнувшего 1 июня железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола, сообщает, что последний раз его ремонтировали более 5 лет назад.
«Железнодорожный металлический мост введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор», — отмечают в прокуратуре.
По предварительным данным, опора моста обрушилась из-за интенсивного таяния снега и резкого роста уровня воды в реке Кола.
В рамках проверки надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и подрядных организаций «на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации».
В Мурманской области 1 июня обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая регион с остальной частью России.
Движение по мосту было закрыто ещё 30 мая. Как передаёт областное ГУ МЧС, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной. А сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и надводная часть моста осела в реку. Момент обрушения снял на камеру очевидец.