Рухнувший мурманский мост реконструировали в 2014-м

Мурманская транспортная прокуратура, которая начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации рухнувшего 1 июня железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола, сообщает, что последний раз его ремонтировали более 5 лет назад.



«Железнодорожный металлический мост введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор», — отмечают в прокуратуре.

По предварительным данным, опора моста обрушилась из-за интенсивного таяния снега и резкого роста уровня воды в реке Кола.

