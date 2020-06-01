Детский омбудсмен Кузнецова попросила расширить «коронавирусные» выплаты на детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что пособия президента на детей от 3 до 16 лет можно расширить на более взрослых тинейджеров.

«Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила правительство расширить разовые президентские «коронавирусные» выплаты и на детей 16–17 лет», — сообщает 1 июня «Интерфакс».

Ответ на свое предложение уполномоченный пока не получила. В день защиты детей омбудсмен также приняла участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным, на которой подчеркнула важность поддержки семей с детьми во время пандемии коронавируса.