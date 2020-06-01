Детский омбудсмен Кузнецова попросила расширить «коронавирусные» выплаты на детей
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что пособия президента на детей от 3 до 16 лет можно расширить на более взрослых тинейджеров.
«Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила правительство расширить разовые президентские «коронавирусные» выплаты и на детей 16–17 лет», — сообщает 1 июня «Интерфакс».
Ответ на свое предложение уполномоченный пока не получила. В день защиты детей омбудсмен также приняла участие в рабочей встрече с Владимиром Путиным, на которой подчеркнула важность поддержки семей с детьми во время пандемии коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня объявил, что в РФ начали выплачивать обещанные Путиным 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
В рамках третьего пакета мер поддержки граждан и бизнеса президент России Владимир Путин 11 мая пообещал единовременную помощь на каждого ребенка до 15 лет включительно. Эта мера поддержки коснется почти 50 миллионов человек. На эти цели выделили 197,2 миллиарда рублей.
Однако желающие получить пособие столкнулись с проблемами на сайте «Госуслуги», после чего на это пришлось обратить внимание Путину. После критики от президента Минкомсвязи рапортовало об устранении проблем. Михаил Мишустин призвал обеспечить готовность выплат на детей уже с июня.