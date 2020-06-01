Сейчас у лосей сезон миграции, поэтому растёт опасность ДТП с ними. В такой аварии может погибнуть не только животное, но и человек.

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на трассе М-10 «Россия». Как сообщает 1 июня УГИБДД по Тверской области в своём паблике «ВКонтакте», 30 мая в 22:35 на 195-м километре дороги 66-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» не выбрал безопасную скорость движения и не учёл погодные и метеорологические условия. Двигаясь в сторону Петербурга по крайней левой полосе, он совершил наезд на погибшего лося. Машину откинуло на разделительное ограждение, а затем на стоящую на обочине «Сканию» с полуприцепом под управлением 58-летнего водителя. ДТП зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста.