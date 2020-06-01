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01.06.2020 18:31
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Смертельное ДТП на трассе М-10: пикап «Тойота» наехал на мёртвого лося, ударился в ограждение и стоящую фуру

Сейчас у лосей сезон миграции, поэтому растёт опасность ДТП с ними. В такой аварии может погибнуть не только животное, но и человек.

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на трассе М-10 «Россия». Как сообщает 1 июня УГИБДД по Тверской области в своём паблике «ВКонтакте», 30 мая в 22:35 на 195-м километре дороги 66-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» не выбрал безопасную скорость движения и не учёл погодные и метеорологические условия. Двигаясь в сторону Петербурга по крайней левой полосе, он совершил наезд на погибшего лося. Машину откинуло на разделительное ограждение, а затем на стоящую на обочине «Сканию» с полуприцепом под управлением 58-летнего водителя. ДТП зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобилиста.

72-летняя женщина-пассажир «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Водитель тоже получил травмы, но после осмотра медиками от госпитализации отказался.

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области

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Комментарии (2)

260928241
С видеорегистратором молодец , хорошо спрятался .
ussr_forever
один лось встретил другого лося...
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