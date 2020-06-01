В соцсетях участились сообщения о встрече с животными и птицами на дорогах. Они выводят потомство, а у лосей начался сезон миграции. Автомобилистам нельзя терять бдительность. Петербургский зоолог Павел Глазков встретил лосёнка на проселочной дороге в Ленинградской области, когда возвращался из Нижне-Свирского заповедника. Малыш позволил себя немного поснимать, но потом испугался, пробежал около ста метров, зашёл в лес и замер у обочины.

В конце весны лосихи рожают одного, иногда двух лосят, которые уже через полчаса могут стоять на ногах, рассказывает Глазков 1 июня в своём канале «Каждой твари по паре». Матери выращивают детей в одиночку, самцы не помогают. При первой же опасности самка старается увести с собой хотя бы одного малыша, второй в это время затаивается. Встретив одинокого лосенка, люди нередко берут его с собой, думая, что он остался без матери, но делать этого нельзя! Увидев затаившегося малыша, надо быстро уйти, и через какое-то время придёт мать и уведёт его. Приближаться к лосёнку крайне опасно. Лосиха самоотверженно защищает своих детей и острым копытом может нанести удар вплоть до смертельного, в этой ситуации она нападает даже на медведя.

Лосята остаются с матерью до года. В конце весны, после рождения нового потомства, самка отгоняет от себя годовалых детей, и они начинают самостоятельную жизнь. Именно такие молодые и неопытные лоси летом часто попадают под колеса автомобилей. Ежегодно в нашей области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 этих животных. Так, вчера лося видели на поле между Буграми и Мурино. «Побаивался людей и кружил, не зная, куда податься», — рассказывают очевидцы в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».