Евгений Панкевич покидает Смольный. Туризм Петербурга будет развивать Сергей Корнеев

Новым главой комитета по развитию туризма Петербурга назначен выходец из Ростуризма Сергей Корнеев, сообщает пресс-служба Смольного. Он вступит в должность 2 июня.

Как и предсказывала «Фонтанка», Евгений Панкевич покидает Смольный, пробыв в кресле главы КРТ почти два года. 1 июня было его последним рабочим днем. О кадровых перестановках в комитете по развитию туризма заговорили после смены курирующего вице-губернатора: в декабре 2019 года шефства над ведомством лишился Олег Марков. После его перехода на должность советника губернатора КРТ стал курировать Максим Соколов, также отвечающий за транспорт и инвестиции.

Евгений Панкевич возглавил туристическую отрасль Петербурга в июне 2018 года, сменив на этом посту Андрея Мушкарева. Во время его руководства город завершил эпопею с выбором нового туристического логотипа, хотя конечный результат вызвал неоднозначную реакцию бизнеса и граждан. Также команда Евгения Панкевича намеревалась внедрить новую методику подсчета турпотока, но так и не завершила начатое. Сергей Корнеев был назначен заместителем руководителя Ростуризма в ноябре 2014 года, до этого он был директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, а позже работал советником министра культуры. Много лет возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, Серегей Корнеев занимался в ведомстве продвижением образа России в мире, развитием основных видов туризма, а также программами межрегионального взаимодействия, культурно-познавательных и круизных маршрутов.