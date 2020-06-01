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01.06.2020 17:33
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В летальную статистику Петербурга за 1 июня попали пациенты в возрасте от 48 до 83 лет. Некоторые умерли ещё в апреле

Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге за день признала коронавирусными 9 из 15 изученных смертей. Подсчёт скончавшихся в апреля летом продолжается.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, в официальный список жертв коронавируса в городе 1 июня попали трое мужчин в возрасте от 56 до 78 лет и шесть женщин от 48 до 83 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сделала вывод комиссия.

Течение коронавируса у пациентов осложнили гипертония, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца, а также заболевания печени и почек.

Всего за 31 мая члены комиссии изучили патологоанатомические заключения 15 COVID-позитивных. Шесть из них забраковали. Как уточнили в комздраве, комиссии продолжают передавать дела умерших в конце апреля — начале марта.

В официальную статистику летальных исходов в Петербурге попадает меньше половины от числа скончавшихся. Так, на 29 мая комиссия исследовала дела 370 умерших, у которых был диагностирован коронавирус, из них смертельным COVID-19 признали у 178 пациентов.

На сегодняшний день в Северной столице выявлено 16 313 заболевших коронавирусом. По официальным данным, скончались 213 человек.

Главные новости о коронавирусе в Петербурге, стране и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Shaz
В конце апреля - начале марта.
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