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01.06.2020 18:13
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«Ладожскую» и Щеглово связал автобус, идущий по Дороге жизни

Беспересадочный автобусный маршрут №462Р открылся между посёлком Щеглово (Всеволожский район Ленобласти) и станцией метро «Ладожская» в Петербурге.

Как сообщает 1 июня пресс-служба областного управления по транспорту, трасса проходит по Дороге жизни, Рябовскому шоссе, улице Коммуны, проспекту Косыгина и финиширует на Заневском проспекте рядом с «Ладожской». Конечная остановка в Щеглово — Магистральная улица. Маршрут также призван разгрузить улично-дорожную сеть посёлка.

Областная администрация несколько месяцев согласовывала изменение трассы действующего маршрута с комитетом по транспорту Петербурга. «Сам по себе маршрут является смежным межрегиональным, поэтому надо было находить консенсус вместе, — отметил замначальника управления Михаил Присяжнюк. — Жители Щеглово неоднократно обращались к нам с просьбой сделать беспересадочный путь до Санкт-Петербурга».

Скорректирована и трасса маршрута № 462 «Углово — станция метро «Ладожская». Часть рейсов теперь будет осуществляться из Рахьи, что позволит жителям посёлка пользоваться льготным проездным не только на железнодорожном, но и на автомобильном транспорте. В мае область запустила новый социальный автобусный маршрут №596Б от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово через Кудровский проезд.

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Комментарии (2)

ussr_forever
язык не поворачивается назвать это - автобусом.... очередное тесное корыто.... когда закупят для перевозки пассажиров 2-х этажные автобусе, как в Лондоне?!
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