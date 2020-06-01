Беспересадочный автобусный маршрут №462Р открылся между посёлком Щеглово (Всеволожский район Ленобласти) и станцией метро «Ладожская» в Петербурге.

Как сообщает 1 июня пресс-служба областного управления по транспорту, трасса проходит по Дороге жизни, Рябовскому шоссе, улице Коммуны, проспекту Косыгина и финиширует на Заневском проспекте рядом с «Ладожской». Конечная остановка в Щеглово — Магистральная улица. Маршрут также призван разгрузить улично-дорожную сеть посёлка.

Областная администрация несколько месяцев согласовывала изменение трассы действующего маршрута с комитетом по транспорту Петербурга. «Сам по себе маршрут является смежным межрегиональным, поэтому надо было находить консенсус вместе, — отметил замначальника управления Михаил Присяжнюк. — Жители Щеглово неоднократно обращались к нам с просьбой сделать беспересадочный путь до Санкт-Петербурга».