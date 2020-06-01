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01.06.2020 17:03
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СКА обменял Кагарлицкого на трёх юниоров столичного «Динамо»

Хоккейный клуб СКА совершил обмен с московским «Динамо», в столицу отправился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, питерские армейцы получили спортивные права на трех хоккеистов юниорской сборной России — форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова, а также защитника Павла Минтюкова (все — 2003 года рождения).

Кагарлицкий перешел в СКА перед стартом сезона-2019/20. В регулярном чемпионате он провел 36 матчей и набрал 15 (4+11) очков.

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