СКА обменял Кагарлицкого на трёх юниоров столичного «Динамо»

Хоккейный клуб СКА совершил обмен с московским «Динамо», в столицу отправился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, питерские армейцы получили спортивные права на трех хоккеистов юниорской сборной России — форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова, а также защитника Павла Минтюкова (все — 2003 года рождения).
Желаем удачи Дмитрию Кагарлицкому!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 1, 2020
В результате обмена с «Динамо» форвард переезжает в Москву, СКА получил права на хоккеистов юниорской сборной,победителей Мирового кубка Вызова – форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова и защитника Павла Минтюкова.
Спасибо за игру, Кага! pic.twitter.com/GSKNtWx2Bl
Кагарлицкий перешел в СКА перед стартом сезона-2019/20. В регулярном чемпионате он провел 36 матчей и набрал 15 (4+11) очков.