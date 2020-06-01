Видео из Кронштадта: фургон ждёт возможности выехать на перекрёсток, выезжает, и вдруг наперерез мопед
Очередное мото-ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения в Кронштадте. Это наглядный урок для автомобилистов: в летний сезон надо ожидать появления двухколёсных транспортных средств буквально из ниоткуда.
Как сообщает 1 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», один из самых распространенных видов ДТП — нарушение приоритета проезда перекрёстков. Такая авария случилась 31 мая около 15 часов на Кронштадтском шоссе, 14. Столкнулись 42-летний мужчина на Fiat Ducato и 63-летний мужчина на мопеде Wels Delta. Любопытно, что водитель мопеда права никогда не получал.
По данным ОГИБДД по Кронштадтскому району, водитель мопеда госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Сегодня мы публиковали ещё одну видеозапись мото-ДТП. По типичному сценарию: автомобилист при повороте налево не пропустил мотоциклиста, ехавшего прямо — увидеть быстро едущий мотоцикл заранее непросто.