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01.06.2020 17:08
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Видео из Кронштадта: фургон ждёт возможности выехать на перекрёсток, выезжает, и вдруг наперерез мопед

Очередное мото-ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения в Кронштадте. Это наглядный урок для автомобилистов: в летний сезон надо ожидать появления двухколёсных транспортных средств буквально из ниоткуда.

Как сообщает 1 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», один из самых распространенных видов ДТП — нарушение приоритета проезда перекрёстков. Такая авария случилась 31 мая около 15 часов на Кронштадтском шоссе, 14. Столкнулись 42-летний мужчина на Fiat Ducato и 63-летний мужчина на мопеде Wels Delta. Любопытно, что водитель мопеда права никогда не получал.

По данным ОГИБДД по Кронштадтскому району, водитель мопеда госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня мы публиковали ещё одну видеозапись мото-ДТП. По типичному сценарию: автомобилист при повороте налево не пропустил мотоциклиста, ехавшего прямо — увидеть быстро едущий мотоцикл заранее непросто.

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Комментарии (6)

OldPerdun
Формально там по полосе в каждую сторону (хоть и широкие). Поворачивающий Икс-трейл давал возможность фургону спокойно повернуть. Но вот тарахтелкин, идущий на обгон на перекрестке почти по осевой - это неожиданность.
DEMOMON
Нефиг в междурядье ехать.
260928241
Идиот на Fiat Ducato .
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